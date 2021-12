Bukele anuncia investimento milionário onde foi cometido massacre de El Mozote

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou nesta sexta-feira (10) que investirá US$ 32,4 milhões em obras comunais em El Mozote, no leste do país, onde o exército massacrou quase 1.000 pessoas em 1981.



"Este é um projeto grande, de 32,4 milhões de dólares; mas mais do que o valor econômico, para nós tem um valor real de justiça", disse o presidente ao detalhar as medidas de reparação às vítimas na praça central de El Mozote, localizada cerca de 200 km a nordeste de San Salvador.



O investimento milionário será usado para acabamento de pavimentação de ruas, a construção de quadras poliesportivas, uma estação de tratamento de esgoto e um Centro Urbano de Bem-Estar e Oportunidades (Cubo) para cuidar do desenvolvimento dos jovens, entre outras obras.



Entre 9 e 13 de dezembro de 1981, no contexto da guerra civil (1980-1992), soldados do Batalhão Atlacatl do Exército incendiaram as casas e executaram os habitantes de El Mozote e comunidades adjacentes por suspeitas de colaboração com a guerrilha esquerdista.



"Este dia marca 40 anos desde o massacre de El Mozote, que foi o maior massacre que já ocorreu no país, talvez até da América Latina", afirmou Bukele a um grupo de pessoas da comunidade.



O presidente lembrou que "no dia 10 de dezembro de 1981, há exatos 40 anos, começou a Operação Resgate aqui em El Mozote e nos arredores, foi uma operação de não resgate, na verdade foi uma operação de extermínio".



Para Bukele, o massacre deu início à "impunidade" no país. Na época, o comando militar "negou o massacre", o que também foi feito pela junta cívico-militar presidida pelo falecido democrata-cristão José Napoleón Duarte.



A embaixada dos Estados Unidos em El Salvador também negou o massacre, "apesar do fato de que foram os jornalistas americanos que o expuseram", lembrou.



"Nesta presidência, não vamos só garantir que (o massacre) seja conhecido, que se faça justiça, que se projete o que aconteceu, a verdade; mas também queremos garantir que seus filhos, seus netos tenham qualidade de vida,", explicou aos presentes.