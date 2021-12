Biden conversou com novo chanceler alemão sobre tensões entre Rússia e Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou nesta sexta-feira (10) para o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, para discutir as tensões na fronteira com a Ucrânia, onde estão concentradas dezenas de milhares de soldados russos.



Em mensagem no Twitter, Biden revelou que parabenizou Scholz pela indicação para ser no novo chanceler alemão. "Estou ansioso para trabalhar de perto com ele em toda a gama de desafios globais, incluindo esforços transatlânticos para lidar com o acúmulo militar desestabilizador da Rússia", escreveu.



A conversa com Scholz culmina uma intensa semana de diplomacia virtual para Biden, em um momento em que a Ucrânia teme uma invasão russa.



Na terça-feira, Biden realizou uma videoconferência com o presidente russo, Vladimir Putin, alertando-o sobre severas sanções econômicas se as tropas russas posicionadas perto da fronteira lançassem um ataque.



O presidente americano também deixou claro que os Estados Unidos poderiam trabalhar com a Rússia para a retomada de um processo diplomático.



Além disso, Biden se comunicou com as principais potências europeias antes e depois da conversa com Putin. Na quinta-feira, conversou com o presidente ucraniano, bem como com líderes de nove países aliados do Leste Europeu.



Scholz assumiu nesta semana o cargo de chanceler das mãos de sua antecessora, Angela Merkel, que comandava o país desde 2005.



Em um comunicado, a Casa Branca indicou que Scholz e Biden também discutiram "desafios globais como o fim da pandemia de covid-19", assim como "o combate a ameaça das mudanças climáticas".