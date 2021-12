Petróleo tem melhor semana desde agosto

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (10) em sua melhor semana desde agosto, apesar de terem registrado queda na quinta, em um mercado que observa com incerteza a evolução da nova variante ômicron do coronavírus.



Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro subiu 0,98% a 75,15 dólares.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro subiu 1,02% a 71,67 dólares.



Os preços do petróleo tiveram um aumento de quase 8% na semana, para situar-se no mesmo nível de meados de setembro.



Os dados da inflação nos Estados Unidos impulsionaram o petróleo cru.



A inflação em 12 meses até novembro alcançou um máximo em 39 anos nos Estados Unidos, impulsionada principalmente pelos preços da energia.



A alta de preços alcançou 6,8% em novembro passado, em comparação com o mesmo mês de 2020, depois de registrar 6,3% em outubro, segundo o índice de preços ao consumidor (CPI), publicado nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.



"Quando a inflação foi anunciada e estava em linha com as expectativas do mercado, observamos o dólar cair e os preços do petróleo cru subirem", informou Matt Smith, diretor de estudos em matérias-primas da ClipperData.



Na próxima semana, o mercado receberá o relatório mensal da Opep sobre a demanda e as reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos, que "deveriam começar a cair no fim do ano", antecipou Smith.



O mercado observa com atenção a pandemia, preocupado em saber se a ômicron levará a novos confinamentos que limitem os deslocamentos e, por fim, o consumo do petróleo.