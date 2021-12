Banco Mundial anuncia ajuda de US$ 280 milhões para o Afeganistão

Doadores internacionais concordaram em arrecadar US$ 280 milhões em ajuda "para fornecer assistência humanitária ao povo do Afeganistão neste momento crítico", informou o Banco Mundial nesta sexta-feira (10).



O dinheiro do Fundo Fiduciário de Reconstrução do Afeganistão (ARTF) será destinado à Unicef e ao Programa Mundial de Alimentos, declarou o Banco Mundial em um comunicado.



"Esta decisão é a primeira etapa com vistas a realocar os recursos da carteira do ARTF" para o povo afegão, acrescentou a instituição.



O ARTF é um fundo de ajuda especial de doadores múltiplos, que coordena a ajuda internacional para melhorar a vida de milhões de afegãos.



O Banco Mundial administra o ARFT em nome de seus sócios doadores.



A população afegã enfrenta uma grave crise econômica, escassez de alimentos e uma pobreza crescente desde que os talibãs tomaram o poder, em meados de agosto.



O país sofre, ainda, com uma grave crise de liquidez, depois que doadores internacionais suspenderam a ajuda maciça que sustentava seu orçamento há 20 anos.



Uma das dificuldades é a forma de canalizar os recursos no Afeganistão sem expor as instituições financeiras às sanções americanas.



O Banco Mundial evita esta dificuldade realocando fundos através de organismos das Nações Unidas.