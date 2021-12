Acusação apresenta última testemunha contra Ghislaine Maxwell

Annie Farmer, uma das supostas vítimas de tráfico e abusos sexuais do magnata Jeffrey Epstein e de sua ex-companheira e amiga Ghislaine Maxwell, acusou esta última, nesta sexta-feira (10), de tê-la tocado nos seios durante uma massagem.



Farmer, que na época dos fatos tinha 16 anos, é a única das quatro denunciantes que testemunhou com seu nome verdadeiro no julgamento que acontece há duas semanas em um tribunal de Nova York.



Maxwell está sentada no banco dos réus por aliciar menores para a satisfação sexual de Epstein, que se suicidou enquanto aguardava julgamento na prisão pelos mesmos fatos. Contudo, a socialite britânica de 59 anos diz ser inocente das seis denúncias apresentadas.



Farmer, que agora tem 42 anos, contou que conheceu Epstein em uma viagem que fez a Nova York, em 1995, para visitar sua irmã, que na época trabalhava para o magnata. Depois disso, ela revelou que teve alguns momentos de convívio com ele e Maxwell, sempre a convite do casal.



Durante o depoimento, a testemunha falou sobre diversos momentos constrangedores que viveu ao lado do casal e, inclusive, revelou que foi tocada nos seios por Maxwell enquanto recebia uma massagem no rancho de Epstein no Novo México.



"Fiquei gelada. A única coisa que eu queria fazer era sair daquela maca", afirmou.



No dia seguinte, Farmer assegurou que Epstein entrou em seu quarto e se deitou em sua cama, acrescentando que foi preciso se trancar no banheiro até que ele deixasse o local. "A única coisa que eu queria era que o fim de semana acabasse", afirmou.



Farmer recebeu 1,5 milhão de dólares do fundo de vítimas de Epstein, por isso garantiu que sua presença neste julgamento não está motivada por dinheiro.



Outras testemunhas que passaram pela sala do tribunal afirmaram que tinham cerca de 14 anos quando Maxwell supostamente começou a recrutá-las para que fizessem massagem em Epstein, que depois resultariam em relações sexuais.



Uma dessas depoentes, "Carolyn", disse que chegou a visitar a casa de Epstein em Palm Beach, na Flórida, mais de cem vezes quando tinha entre 14 e 18 anos.



Maxwell, filha do antigo proprietário de meios de comunicação do Reino Unido Robert Maxwell, pode ser condenada à prisão perpétua se o júri a considerar culpada de todas as acusações.