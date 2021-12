Reino Unido bate recorde de infecções por covid-19 desde janeiro

O Reino Unido está em uma "situação profundamente preocupante", com mais de 58.000 novas infecções por covid-19 registradas nesta sexta-feira (10), um recorde desde janeiro, disse o ministro da Habitação, Michael Gove, após uma reunião.



Os chefes de governo das diferentes nações do Reino Unido tiveram que enfrentar "informações muito difíceis" durante a reunião, presidida pelo ministro e focada na situação da saúde.



"Sabemos que hoje temos o maior número de infecções por covid no Reino Unido desde 9 de janeiro", enfatizou Gove na televisão.



O número de casos da variante ômicron "multiplica-se a cada dois ou três dias na Inglaterra e ainda mais rapidamente na Escócia", frisou.



Na Inglaterra, "30% dos casos são da variante ômicron", identificada no país há apenas 15 dias.



A variante dissemina-se de tal forma que mesmo aqueles que estão vacinados com duas doses são suscetíveis a "acabar doentes, infectados e potencialmente hospitalizados", disse Michael Gove.



Para lidar com esta nova onda de infecções, o primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou na quarta-feira a volta ao trabalho remoto a partir da segunda-feira e a adoção de um passaporte de saúde para grandes eventos.



O Reino Unido é um dos países mais afetados da Europa, com mais de 146.000 mortes desde o início da pandemia.



Recentemente, havia reinstaurado medidas de combate à nova variante, como restrições de fronteira e transporte ou uso de máscaras em lojas e transporte público.



Por sua vez, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunciou um endurecimento das regras sanitárias. A partir de sábado, quem compartilha um endereço com uma pessoa que testar positivo terá que se isolar por 10 dias.