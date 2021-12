Guatemala extradita aos EUA segundo filho do ex-presidente panamenho

As autoridades guatemaltecas extraditaram nesta sexta-feira (10) aos Estados Unidos Ricardo Alberto Martinelli Linares, filho do ex-presidente panamenho Ricardo Martinelli (2009-2014), procurado pela justiça americana por uma acusação de lavagem de dinheiro no caso Odebrecht.



A extradição de Ricardo Martinelli ocorreu quase um mês depois de a Guatemala entregar aos Estados Unidos seu irmão, Luis Enrique, acusado do mesmo crime pelo esquema de corrupção da empreiteira brasileira na América Latina.



Ricardo Alberto, de 42 anos, foi levado de uma prisão no leste da Cidade da Guatemala até a Força Aérea Guatemalteca, no sul da capital, a bordo de uma caminhonete com os vidros cobertos com películas, constatou a AFP. Uma fonte oficial confirmou horas depois a decolagem do voo levando a bordo do filho do ex-presidente.



Além de Ricardo Martinelli, também estava prevista a extradição nesta sexta-feira de outras três pessoas, duas delas procuradas por narcotráfico.



O translado foi diferente do de seu irmão, de 39 anos, que foi levado em uma patrulha com vidros transparentes e a imprensa pôde acompanhar o momento em que chegou à mesma base militar antes de viajar a Nova York.



Os irmãos Martinelli são acusados pelos Estados Unidos de receber cerca de 28 milhões de dólares da Odebrecht, dos quais cerca de US$ 19 milhões passaram por contas americanas antes de acabar em outras, principalmente na Suíça.



Os dois foram detidos em 6 de julho de 2020 no aeroporto internacional da Guatemala, quando faziam escala em um voo privado que pretendia levá-los ao Panamá.



A justiça americana os denunciou em 14 de fevereiro deste ano de cinco acusações, entre elas a de conspirar para lavagem de dinheiro e ocultar a operação.



Em 16 de novembro, a juíza do tribunal federal do Brooklyn Marcia Henry negou a liberdade sob fiança de Luis Enrique.