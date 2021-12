Inflação cede em novembro no Brasil, mas é a maior em 12 meses desde 2003

A inflação brasileira alcançou 10,74% em 12 meses até novembro, o maior percentual desde novembro de 2003, apesar de o aumento mensal dos preços ter sido levemente inferior ao de outubro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (10).



A inflação de novembro situou-se em 0,95%, abaixo do 1,25% de outubro (dado revisto para cima). O aumento do índice foi influenciado pelo setor dos transportes, afetado pelos preços da gasolina, segundo o IBGE.



Desde janeiro, no entanto, o aumento dos preços ao consumidor é de 9,26%.



O avanço registrado em novembro ficou abaixo das projeções do mercado, situadas em 1,07% no último boletim Focus do Banco Central, com base em consulta a mais de uma centena de consultorias e instituições financeiras.



"Sete dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em novembro", informou o IBGE em seu relatório.



"A maior variação (3,35%) e o maior impacto (0,72 p.p.) vieram dos Transportes", acrescentou. O segundo setor em que o aumento dos preços mais incidiu foi o da habitação (1,03%), seguido dos gastos pessoais (0,57%).



As expectativas da inflação para este ano no boletim Focus aumentaram a 10,18%, muito longe da meta de 3,75%, e do teto de 5,25%, estabelecidos pelo Banco Central.



- Aumento da fome -



A inflação corrói a renda das famílias e afeta especialmente os mais vulneráveis, que destinam o grosso de sua renda à compra de alimentos. Imagens de pessoas revirando o lixo em busca de comida têm se multiplicado nos últimos meses no Brasil.



O governo do presidente Jair Bolsonaro, que tentará a reeleição em 2022, aumentou em novembro a ajuda do programa Auxílio Brasil, sucessor do popular Bolsa Família, criado pelo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).



A partir deste mês, a ajuda subirá de R$ 224 reais para R$ 415, em média, até o fim de 2022, ano em que o número de beneficiários será estendido de 14,6 milhões para 17 milhões.



Os recursos provêm de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), promovida pelo governo e aprovada pelo Congresso, que permite ampliar a margem dos gastos públicos.



Esta manobra, qualificada como eleitoreira por seus opositores, gerou incerteza nos mercados e, para alguns especialistas, contribui para deteriorar os indicadores macroeconômicos, incluindo a inflação.



- Rumo a uma nova alta dos juros -



Diante do avanço incessante da inflação, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou na quarta-feira a taxa básica de juros para 9,25%, com um aumento de 1,5 ponto percentual, assim como em outubro, em um esforço para conter os preços.



O Copom destacou que "a alta dos preços foi acima do esperado".



Assim, a Selic atingiu seu maior nível desde 2017 e o Copom previu, ainda, um aumento similar em fevereiro (até 10,75%).



Para o economista William Jackson, da companhia Capital Economics, a inflação de novembro "levemente inferior ao previsto, não impedirá que o Copom eleve a Selic" de novo.



"No entanto, é um sinal de que a inflação está se estabilizando um pouco antes do que o esperado pela maioria dos analistas e reforça nossa opinião de que o ciclo de ajustes não vai durar muito mais depois da reunião de fevereiro", acrescentou.



As projeções situam a inflação em 5,02% ao ano em 2022, segundo o boletim Focus.



A política do Banco Central deu lugar a várias advertências sobre seu impacto na expansão econômica de uma medida que tende a conter o crédito e o investimento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu: "o Brasil vai crescer um pouco menos porque vamos estar combatendo (sic) a inflação".



No terceiro trimestre, o PIB brasileiro sofreu contração (-0,1%) pelo segundo trimestre consecutivo, após uma queda (-0,4%) entre abril e junho, e o país entrou tecnicamente em recessão.