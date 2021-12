França deseja firmar acordo de cooperação reforçada com a Espanha

A França pretende assinar um tratado de cooperação bilateral reforçada com a Espanha, seguindo o mesmo modelo do chamado "Quirinal" recentemente rubricado com a Itália, anunciou nesta sexta-feira (10), em Madri, o primeiro-ministro francês, Jean Castex.



"Eles viram que recentemente, após um trabalho muito meticuloso, França e Itália assinaram o Tratado do Quirinal, um acordo bilateral muito ambicioso. Confirmei ao presidente do governo espanhol que obviamente temos - e ele compartilhou - o mesmo objetivo com a Espanha", disse Castex, em discurso a integrantes da comunidade francesa na capital espanhola.



"Contamos muito em termos de associação com a Espanha", continuou o chefe da Casa Civil francesa, que se reuniu pela manhã com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.



"Também discutimos" com o presidente Sánchez "várias assuntos bilaterais, em particular sobre a questão da gestão dos fluxos migratórios, tanto nas fronteiras externas da Espanha como nas fronteiras que unem nossos países", explicou Castex.



O Tratado do Quirinal foi assinado no final de novembro em Roma pelo presidente francês, Emmanuel Macron, e pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.



Concretizado em meio a um contexto de transição na Europa, com a saída do poder da chanceler alemã, Angela Merkel, prevê o fortalecimento da cooperação em questões de diplomacia e defesa, em termos de transições digital, ambiental, cultural e educacional, cooperação econômica, industrial e espacial.



Os serviços do primeiro-ministro francês anunciaram, também na sexta-feira, a criação de uma comissão bilateral franco-espanhola dedicada à organização de eventos culturais em comemoração do 50º aniversário da morte do pintor Pablo Picasso, em 2023.



Em entrevista ao jornal El País, Castex alertou contra a ascensão da extrema direita, que o preocupa. "Faremos todo o possível para lutar contra a extrema direita (...) a França não é isso", disse Castex. "Vamos combatê-la a qualquer custo", acrescentou, sem mencionar os candidatos dessa tendência política para as eleições presidenciais de 2022, Eric Zemmour e Marine Le Pen.