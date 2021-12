Exército israelense mata palestino na Cisjordânia ocupada

O exército israelense matou um palestino nesta sexta-feira(10) durante confrontos ao norte da Cisjordânia ocupada, informou o Ministério da Saúde palestino.



Um cidadão, que foi "gravemente ferido por munição real na cabeça" durante confrontos com as forças israelenses na aldeia de Beita, morreu no hospital Rafidia em Nablus, para onde foi levado, informou o ministério palestino.



Segundo a agência oficial palestina Wafa, Jamil Abu Ayash, 31 anos, era da cidade de Beita, local de manifestações contra uma colônia israelense em seu entorno.



Questionado pela AFP, o Exército israelense relatou um "distúrbio violento" ao sul de Nablus, no qual "centenas de palestinos atiraram pneus em chamas e pedras" contra seus soldados.



Os agentes "reagiram usando meios de dispersão de distúrbios para restaurar a ordem", disse o Exército israelense, acrescentando que estava ciente da morte de um palestino.



Protestos são frequentes às sextas-feiras, feriado semanal, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, contra a expansão dos assentamentos israelenses, considerados ilegais pelo direito internacional.



Em Beita, esses protestos muitas vezes degeneram em confrontos com o exército israelense, que já tiraram várias vidas.



Aproximadamente 475.000 colonos israelenses estão assentados na Cisjordânia, onde vivem mais de 2,8 milhões de palestinos.