Explosão em ônibus mata duas pessoas na capital do Afeganistão

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas pela explosão de duas bombas no oeste da capital do Afeganistão, Cabul, nesta sexta-feira (10), informou o governo Talibã.



"Dois civis morreram e outros três ficaram feridos" ao explodir uma bomba em um micro-ônibus no distrito Dasht e Barchi de Cabul, informou à imprensa o porta-voz do Ministério do Interior talibã, Sayed Khosti.



"Em outra explosão, na mesma área, uma mulher ficou ferida", acrescentou, destacando que a segunda explosão também foi provocada por uma bomba.



Até o momento, ninguém reivindicou a autoria dos atentados.



Dasht e Barchi é em grande parte habitado pela comunidade hazara, majoritariamente xiita, que há anos é alvo da violência do grupo extremista Estado Islâmico Khorasan (EI-K).



O incidente aconteceu uma semana depois que mais de 60 pessoas morreram em uma explosão, reivindicada por esse grupo, em uma mesquita do norte da província de Kunduz.



Os talibãs prometeram acabar com este grupo extremista sunita, rival, com medidas enérgicas contra os esconderijos usados pelos extremistas, especialmente no sul e no leste do país.