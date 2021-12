EI reivindica explosão em ônibus na capital do Afeganistão

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas pela explosão de duas bombas no oeste da capital do Afeganistão, Cabul, nesta sexta-feira (10), um atentado reivindicado pelo Estado Islâmico (EI), informou o governo talibã.



Os atentados foram reivindicados pelo Estado Islâmico Khorasan (EI-K), o braço afegão do Estado Islâmico, de acordo com um comunicado divulgado pelo SITE intelligence group, entidade que monitora as páginas islâmicas.



De acordo com o EI-K, rival dos talibãs, dezenas de pessoas morreram ou ficaram feridas em três atentados distintos contra ônibus que transportavam xiitas em diferentes localidades da capital.



O número não pôde ser confirmado ou desmentido por fontes independentes.



Horas antes, o governo talibã informou a explosão de uma bomba em um micro-ônibus no distrito Dasht e Barchi de Cabul.



"Dois civis morreram e outros três ficaram feridos", relatou à imprensa o porta-voz do Ministério do Interior talibã, Sayed Khosti.



"Em outra explosão, na mesma área, uma mulher ficou ferida", acrescentou, destacando que a segunda explosão também foi provocada por uma bomba.



Dasht e Barchi é em grande parte habitado pela comunidade hazara, majoritariamente xiita, que há anos é alvo da violência do grupo extremista EI-K.



O incidente aconteceu uma semana depois que mais de 60 pessoas morreram em uma explosão, reivindicada por esse grupo, em uma mesquita do norte da província de Kunduz.



Os talibãs prometeram acabar com este grupo extremista sunita, rival, com medidas enérgicas contra os esconderijos usados pelos extremistas, especialmente no sul e no leste do país.