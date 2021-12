EUA: inflação em ritmo anual alcança 6,8%, maior resultado desde 1982

A inflação no intervalo de 12 meses até novembro acelerou nos Estados Unidos e registrou o maior nível em 39 anos, ao mesmo tempo que a forte demanda dos consumidores foi afetada por problemas de abastecimento ligados à pandemia de coronavírus.



Esta é uma má notícia para o presidente Joe Biden, que anunciou no mês passado que reverter a tendência da inflação seria sua "principal prioridade".



Os preços ao consumidor continuaram subindo, atingindo 6,8% no mês passado em relação a novembro de 2020, após uma alta de 6,2% em outubro, segundo o índice IPC divulgado nesta sexta-feira (10) pelo Departamento de Trabalho. As previsões estão alinhadas às expectativas dos analistas.



Assim como em outubro, os preços da energia foram os que mais aumentaram em 12 meses (+ 33,3%).



Mesmo se excluídos os setores voláteis de alimentos e energia, a inflação permanece importante (+ 4,9%).



Em relação ao mês anterior, ela desacelerou ligeiramente: + 0,8% contra + 0,9% em outubro.



No entanto, o número é superior às projeções dos analistas (+ 0,6%), um sinal de que a inflação é persistente.



A medição foi feita antes do surgimento da variante ômicron da covid-19, uma nova ameaça à recuperação econômica global e nos Estados Unidos.