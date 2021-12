A inflação no intervalo de 12 meses até novembro acelerou nos Estados Unidos e registrou o maior nível em 39 anos, ao mesmo tempo que a forte demanda dos consumidores foi afetada por problemas de abastecimento ligados à pandemia de coronavírus.



Dentro das expectativas dos analistas, o índice de preços ao consumidor subiu e atingiu 6,8% no mês passado, na comparação com novembro de 2020, após uma alta de 6,2% em outubro, segundo o índice CPI publicado nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho.



Na comparação com o mês anterior, a inflação registrou desaceleração: +0,8% contra +0,9% de outubro.