Os migrantes mortos e feridos na quinta-feira em um acidente rodoviário no sul do México são da Guatemala, Honduras, Equador, República Dominicana e México, informou nesta sexta-feira o governo do estado de Chiapas, ao anunciar que o balanço de vítimas fatais subiu para 54.



