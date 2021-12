Parlamento sérvio da Bósnia se reúne para retomar instituições do Estado federal

O Parlamento sérvio da Bósnia se reúne nesta sexta-feira (10) para iniciar o polêmico processo de retomada das instituições comuns, especialmente do Exército, apesar das advertências dos países ocidentais.



A sessão da Assembleia da República Srpska (RS), entidade sérvia do país dividido dos Bálcãs, em Banja Luka (norte), foi promovida por Milorad Dodik.



O líder político sérvio-bósnio defende a secessão há anos e, desta vez, aparentemente avançou neste sentido.



Dodik, 62 anos, já foi um moderado protegido por países ocidentais, mas hoje é um nacionalista apoiado pela Rússia e acusa o Ocidente de fortalecer o Estado central sobre a RS.



Em 1995, o Acordo de Paz de Dayton (Estados Unidos) encerrou um conflito armado na região que deixou 100 mil mortos e consolidou a divisão da Bósnia em duas partes, a RS e uma entidade muçulmano-croata.



Com o tempo, um frágil Estado central foi adotando instituições comuns como Exército, Judiciário, impostos e o serviço de inteligência.



Dodik garante que quer recorrer de 140 decisões que transferiram os poderes sobre estas entidades para o governo central, a começar pelo Exército, Judiciário e Fazenda.



Nesta sexta-feira, o Parlamento da RS inicia o processo com a adoção das "conclusões" que dão ao governo da entidade um prazo de seis meses para "retomar os poderes transferidos", segundo o chefe do SNSD, partido de Dodik.