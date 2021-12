Tribunal Constitucional húngaro rejeita recurso de Orban contra primazia do direito europeu

O Tribunal Constitucional húngaro rejeitou, nesta sexta-feira (10), o recurso do governo do soberanista Viktor Orban contra uma decisão da jurisdição superior da União Europeia (UE) relacionada à imigração.



O tribunal húngaro justifica sua decisão por "não estar capacitado para contestar a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), nem de examinar a primazia do direito europeu".



O governo de Viktor Orban pediu ao Tribunal Constitucional que analisasse uma sentença do TJUE de dezembro de 2020, na qual condenava a Hungria por ter infringido o direito da UE em relação ao asilo.



Em outubro, o Tribunal Constitucional da Polônia considerou que algumas partes do direito comunitário da UE eram incompatíveis com a Constituição polonesa.



Embora a UE tenha denunciado a decisão do tribunal polonês, Orban assinou um decreto de apoio à Polônia e pediu às instituições europeias que respeitem a soberania dos 27 Estados-membros da união.



A Federação de Helsinki para os Direitos Humanos reagiu celebrando a decisão do tribunal húngaro nesta sexta-feira.



"O Tribunal Constitucional não deu ao governo o que queria. A situação é clara: a decisão do TJUE deve ser aplicada e deve acabar com o tratamento desumano aos demandantes de asilo", reagiu a organização em um comunicado.



O comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, lamentou, durante uma visita em novembro a Budapeste, o recurso do governo, o qual considerou "inaceitável". A Comissão lançou por sua vez um processo "por falta de respeito" da decisão do TJUE.



A Hungria enfrenta sanções financeiras.