'Não feche os olhos': o apelo de um migrante após acidente no México

"Não durma! Não feche os olhos", implorou um migrante a seu companheiro ferido. Minutos antes, o caminhão lotado no qual viajavam capotou em uma rodovia no sul do México, deixando 53 mortos e dezenas de feridos.



Essa foi a primeira cena que Sabina López viu, uma dos muitos moradores de El Refugio - um bairro popular próximo à rodovia- que correram ao ouvir o barulho da batida do veículo que contrabandeava cem imigrantes ilegais, principalmente centro-americanos.



"Lembre-se do que você prometeu à sua mãe! Aguente firme", lembra Sabina sobre o homem que implorou ao amigo gravemente ferido.



A cena que a mulher encontrou foi desoladora: dezenas de pessoas gritando de dor, muitas presas na caçamba destruída do veículo, outras inconscientes e algumas ilesas, mas se abraçando, apavoradas e incrédulas.



"Foi horrível ouvir o choro. Só pensei em ajudar", disse Lopez, de 18 anos, à AFP.



Pouco depois, o Ministério Público confirmou a magnitude da tragédia: 53 morreram na colisão e vários ficaram feridos. O relatório não especifica a nacionalidade das vítimas, mas as autoridades regionais afirmam que a maioria delas são guatemaltecas.



- Mortos espalhados na rodovia -



O barulho da batida alertou que algo sério havia acontecido e ao chegar na estrada a suspeita foi confirmada. López explica que o trailer bateu na parede de uma passarela e tombou com tanta violência que a carroceria se partiu ao meio e o teto caiu.



"Os agentes da imigração chegaram e nos pediram para ajudar a recolher as mochilas porque os documentos de identificação estariam ali. Então, separamos as bolsas, empilhamos e eles as levaram embora", conta. Eles próprios assumiram o papel de socorristas.



Eles retiraram os migrantes do veículo da melhor maneira que puderam. Os mortos foram colocados em uma fileira no asfalto e depois cobertos com lençóis brancos.



"Havia muitas pessoas caídas, algumas já estavam mortas. Ajudamos os paramédicos no que pudemos, junto com outros meninos, para resgatar aqueles que ainda tinham sinais vitais", disse Isaías Díaz, que chegou 15 minutos após o acidente.



Outros moradores de El Refugio afirmam que o motorista e outra pessoa que estava com ele ficaram ensanguentados, mas fugiram, quase arrastando os pés.



O transporte de migrantes em caminhões é um dos métodos mais comuns utilizados por traficantes de pessoas para ingressar migrantes em território mexicano, com o objetivo de chegar à fronteira norte do país e tentar atravessar para os Estados Unidos.