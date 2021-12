Os deputados alemães aprovaram nesta sexta-feira (10) a lei que obriga os profissionais da saúde a tomar a vacina contra a covid-19, um primeiro passo antes da obrigatoriedade da vacina para toda a população, algo que pode ser adotado no início de 2022.



O projeto de lei, que pretende proteger os grupos particularmente vulneráveis, foi amplamente apoiado no Bundestag (onde social-democratas, ecologistas e liberais têm a maioria) com 571 votos a favor e 70 contrários.