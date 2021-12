Incêndios e inundações afetam a Austrália

A Austrália foi afetada nesta sexta-feira (10) por incêndios florestais que afetam a costa oeste turística e por fortes chuvas na região leste.



Após várias semanas de temperaturas elevadas, incêndios foram registrados na região turística de Margaret River.



As autoridades não informaram nenhum ferido ou casa atingida, mas as chamas eram visíveis por vários quilômetros.



Alertas foram acionados e vários moradores foram obrigados a abandonar suas casas.



Enquanto na costa australiana do Oceano Índico as temperaturas chegaram a 40°C, do outro lado do país a chuva atingiu a costa do Pacífico.



"Um centro de baixa pressão se formou na costa sul de Nova Gales do Sul, o que provocou fortes chuvas e inundações", afirmou o Serviço de Meteorologia.



Várias regiões ao sul de Sydney, que sofreram há dois anos os incêndios mais graves da história do país, registraram 21 cm de chuva acumulada nas últimas 24 horas.



Novembro foi o mês com mais chuvas no país nos últimos 122 anos e um dos mais frios, devido ao fenômeno climático La Niña.



Os cientistas consideram que os episódios meteorológicos extremos foram agravados pela mudança climática provocada pela atividade humana.