O crescimento da economia do Reino Unido estagnou em outubro, a 0,1%, após uma desaceleração no terceiro trimestre, ou seja, antes do impacto da variante ômicron do coronavírus, devido a problemas na rede de abastecimento de alguns setores.



O Produto Interno Bruto (PIB) foi afetado pela queda da atividade no setor de construção, que conseguiu ofuscar a alta dos serviços.



O conjunto da atividade da economia continua 0,5% abaixo do nível pré-pandemia.