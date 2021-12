Ex-integrante de reality show é considerado culpado de posse de pornografia infantil nos EUA

Josh Duggar, parte de uma grande família americana e estrela de um programa de televisão que exalta os valores conservadores, foi considerado culpado por um tribunal federal dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (9), de baixar e manter imagens de pornografia infantil.



Duggar, de 33 anos, é o mais velho de uma família de 19 filhos de valores cristãos tradicionais que durante sete anos, de 2008 a 2015, protagonizou o reality show "19 Kids and Counting" (19 Filhos e Contando), no canal TLC, até que as acusações contra o primogênito precipitaram a queda do programa.



Após sua prisão em abril, quando as autoridades descobriram imagens de pornografia infantil em seu notebook, Duggar foi enviado a um tribunal no estado de Arkansas, onde a família cresceu.



Clay Fowlkes, promotor do oeste de Arkansas, disse que o veredicto mostra que "ninguém está acima da lei".



O homem foi preso e pode ser condenado a 20 anos de prisão e ter que pagar multa de até 500 mil dólares. A data da sentença ainda não foi definida pela Justiça.



Segundo a família, após um aborto, Michelle, a mãe de Duggar, decidiu com seu marido Jim Bob não usar mais anticoncepcionais novamente. "Lemos na Bíblia que as crianças são uma bênção e um presente de Deus", relatam em seu site.



Próximos do Partido Republicano, eles também estiveram na linha de frente de várias iniciativas contra a população LGBT e o aborto.



Em 2015, Duggar já havia mergulhado sua família em um escândalo com alegações de violências sexuais, inclusive contra as próprias irmãs, levando ao fim do programa.



Seus advogados anunciaram à imprensa local sua intenção de apelar da decisão.