Acidente rodoviário deixa 49 migrantes mortos no México

Ao menos 49 migrantes morreram nesta quinta-feira (9) depois que um trailer no qual viajavam clandestinamente se chocou contra um muro e tombou em uma estrada do estado mexicano de Chiapas (sul), informaram fontes do Ministério Público estadual.



Outras 40 pessoas ficaram feridas, três delas gravemente, enquanto outras 18 se encontravam estáveis, segundo um boletim preliminar do MP de Chiapas, estado fronteiriço com a Guatemala e principal ponto de acesso de migrantes em situação irregular.



As autoridades não informaram a nacionalidade das vítimas.



Os migrantes viajavam amontoados dentro do compartimento de carga do caminhão, cujo motorista teria perdido o controle devido ao excesso de velocidade, detalharam as autoridades locais.



O governador do estado, Rutilio Escandón, confirmou o acidente, ocorrido em um trecho da rodovia que liga a cidade de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, e expressou sua solidariedade às vítimas.



O transporte de migrantes em caminhões é um dos métodos mais comuns usados pelos traficantes para deslocar essas pessoas pelo território mexicano, com o objetivo de chegar à fronteira norte do país e tentar atravessar para os Estados Unidos.