EUA são 'o melhor lugar' para lavar dinheiro, denuncia secretária do Tesouro

Embora os países pequenos sejam frequentemente vistos como refúgios ou lugares seguros para esconder ou lavar dinheiro, "enormes volumes de dinheiro ilícito" acabam no sistema financeiro dos Estados Unidos, denunciou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, nesta quinta-feira (9).



"É razoável pensar que hoje o melhor lugar para esconder e lavar dinheiro obtido de forma fraudulenta é na verdade os Estados Unidos", disse Yellen durante a Cúpula pela Democracia organizada pelo governo americano.



A Suíça ou as Ilhas Cayman foram por muito tempo o foco das autoridades em busca de dinheiro escondido. Mas esse dinheiro não é apenas enviado para "países com um histórico de leis financeiras flexíveis ou opacas", mas pode "acontecer - ou terminar - em nossos mercados", disse ela, defendendo a estratégia anticorrupção promovida pelo governo de Joe Biden.



"Existem muitas zonas financeiras sombrias nos Estados Unidos que encobrem a corrupção", insistiu.



Entre outros, destacou que muitos estados americanos permitem a criação de empresas sem precisar saber quem são seus verdadeiros donos.



Além disso, "muitas pessoas corruptas podem esconder seu dinheiro nos arranha-céus de Miami ou do Central Park", disse Yellen, que os descreveu como "lavadores automáticos de dinheiro no 81º andar".



Esta "alquimia financeira afeta nossas instituições livres e justas", observou.