A Justiça dos Estados Unidos indeferiu nesta quinta-feira (9) um recurso do ex-presidente Donald Trump para evitar a publicação dos registros da Casa Branca relacionados com a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro.



Uma corte federal de apelações coincidiu com a sentença de um tribunal de que o presidente Joe Biden tinha a atribuição de renunciar ao privilégio executivo sobre os registros e entregá-los a um painel do Congresso que investiga aqueles eventos violentos empreendidos por apoiadores de Trump.