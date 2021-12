Bahrein inaugura a 'maior igreja católica' da Península Arábica

Com os minaretes das mesquitas e um campo de petróleo no meio do deserto como pano de fundo, o Bahrein anunciou na quinta-feira (9) a inauguração da maior igreja católica da Península Arábica.



A Catedral de Nossa Senhora da Arábia, com capacidade para cerca de 2.300 fiéis, visa acolher a pequena comunidade católica do país do Golfo, majoritariamente muçulmano.



"Estamos felizes (...) Será para atender às necessidades e à saúde espirituais de todos", disse à AFP o sacerdote residente no Bahrein, padre Charbel Fayad.



A igreja, em estilo moderno e com dois níveis de assentos, fica a 1,6 km de uma importante mesquita e a poucos passos de poços de petróleo no sul do país.



De acordo com estimativas do Vaticano, o Bahrein é o lar de cerca de 80.000 católicos, a maioria trabalhadores de outras partes da Ásia, como Índia ou Filipinas.