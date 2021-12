TPI vai julgar suspeito de crimes de guerra na República Centro-africana

O Tribunal Penal Internacional (TPI) informou nesta quinta-feira (9) que vai julgar um suposto comandante da coalizão rebelde Séléka, de maioria muçulmana, acusado de crimes de guerra e contra a humanidade na República Centro-africana.



O tribunal "confirmou parcialmente as acusações apresentadas pelo promotor contra Mahamat Said Abdel Kani (...) para que seja julgado por uma sala de primeira instância", informou o TPI, com sede em Haia, em um comunicado.



Os juízes "concluíram que existem provas suficientes para estabelecer motivos substanciais para acreditar que Said era um alto membro da coalizão Séléka", acrescentou o comunicado.



Mahamat Said Abdel Kani, de 51 anos, é acusado de crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos entre abril e agosto de 2013 em Bangui, capital da República Centro-africana, contra pessoas detidas e consideradas partidárias do ex-presidente François Bozizé.



Ele é acusado de tortura, perseguição e tratamentos cruéis.



No entanto, os juízes refutaram outras acusações contra Said relacionados com crimes contra a humanidade e de guerra, cometidos entre setembro e novembro de 2013.



Em janeiro, o suposto comandante foi entregue pelas autoridades do país africano ao TPI, em virtude de uma ordem de detenção emitida por um dos juízes da corte em 2019.



A República Centro-africana está mergulhada em uma longa guerra civil desde que a coalizão rebelde Séléka depôs o presidente François Bozizé em 2013. O conflito levou também à criação de grupos armados cristãos, conhecidos como milícias antibalaka, que afirmam ter tomado as armas para pôr fim aos atropelos dos grupos armados muçulmanos.