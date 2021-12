França impulsionará definição de 'soberania militar' da UE em presidência temporária

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira (9) que impulsionará a definição de "soberania estratégica" da União Europeia (UE) na Defesa durante a presidência temporária do bloco entre janeiro e junho do ano que vem.



"Devemos passar de uma Europa da cooperação dentro das nossas fronteiras para uma Europa poderosa no mundo, plenamente soberana, livre para tomar suas próprias decisões e dona do seu destino", disse sobre o objetivo da presidência.



Em entrevista coletiva, o chefe de Estado francês detalhou quais áreas vai priorizar para alcançar esse objetivo, que vão da Defesa até a revisão das regras tributárias, passando pela política comercial.



Sobre a Defesa, Macron, que defende há anos uma "autonomia estratégica" da Europa para reduzir a dependência militar dos Estados Unidos, mas sem romper com a Otan, impulsionará a definição dessa "soberania estratégica".



"Nós, europeus, membros da Otan ou não (...), temos ameaças comuns e objetivos comuns", afirmou o presidente, mencionando a ideia de manobras conjuntas ou novos cenários, como o espaço e o mundo cibernético.



Em um contexto de crises diplomáticas sobre a migração, seja na fronteira do bloco com Belarus, com o Reino Unido ou no Mediterrâneo, a presidência francesa da UE impulsionará uma reforma do espaço de livre circulação Schengen.



Macron defendeu criar uma instância de vigilância política, como já existe para a zona do euro com as reuniões mensais dos ministros das Finanças, e impulsionar um mecanismo para ajudar os países fronteiriços em crise.



Esses países "devem poder contar com o apoio da Frontex", a agência europeia de guardas fronteiriços e da Guarda Costeira, "mas também com o reforço solidário dos Estados-membros com policiais e guardas", acrescentou.



A UE, um ator comercial em nível mundial e que busca se tornar uma referência no combate às mudanças climáticas, propôs nos últimos meses unir esses dois âmbitos em suas políticas, o que Macron busca promover no primeiro semestre.



O presidente francês indicou que vai implementar um instrumento da UE contra o "desmatamento importado" para impedir a entrada no bloco de produtos cultivados em áreas desmatadas, como a soja, carne de gado, café, entre outros.



Outro dos objetivos será "o lançamento de um mecanismo de ajuste de carbono nas fronteiras, essa famosa taxa de carbono" e promover "cláusulas espelho" para que os parceiros comerciais respeitem as normas ambientais europeias.



A presidência francesa da UE também analisará as lições das consequências humanas e econômicas da pandemia de coronavírus. Neste sentido, Macron defendeu "repensar as regras tributárias" europeias.