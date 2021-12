Falha de segurança no Congresso dos EUA permitiu a entrada de funcionário armado

Uma falha de segurança permitiu que um funcionário do Congresso dos Estados Unidos entrasse com uma arma no complexo do Capitólio nesta quinta-feira (9).



O homem, identificado pela Polícia do Congresso como Jeffrey Allsbrooks, de 57 anos, faz parte da equipe do gabinete administrativo do presidente da Câmara. Ele conseguiu entrar no Capitólio, apesar de a máquina de raios-X do posto de controle detectar uma arma em sua bolsa.



O funcionário alegou à polícia que havia deixado a arma acidentalmente em sua bolsa.



Allsbrooks foi preso quatro minutos depois, um período não muito mais curto do que a duração típica de tiroteios em massa nos Estados Unidos.



Várias autoridades estiveram no Congresso nesta quinta-feira, incluindo o presidente Joe Biden, para a apresentação do memorial do falecido legislador republicano Bob Dole.



O incidente ocorreu quase um ano depois da violenta invasão ao Capitólio em 6 de janeiro, quando apoiadores do então presidente Donald Trump tentaram impedir a certificação da vitória de Biden nas eleições presidenciais.