Diplomatas voltam a Viena para missão difícil sobre acordo nuclear iraniano

Os negociadores sobre o programa nuclear iraniano se reuniram nesta quinta-feira (9), em Viena, "determinados a realizar um trabalho duro" para tentar salvar o acordo de 2015, após as advertências feitas a Teerã na semana passada por europeus e americanos.



Os diplomatas deixaram a mesa de negociações na sexta-feira passada após a revelação de grandes divergências e o Ocidente acusou, então, o Irã de ter voltado atrás em seus compromissos desde a primavera no hemisfério norte.



Após "consultas úteis nas capitais" sobre a situação, "os representantes se reencontraram nesta quinta em Viena, decididos a trabalhar duro" para chegar a uma solução, disse à imprensa o coordenador da União Europeia (UE), Enrique Mora, que monitora o processo.



Agora, prosseguirão os encontros bilaterais e entre especialistas.



"Veremos o que acontece nos próximos dias. É um trabalho difícil. Devemos superar as diferenças entre posições distintas", prosseguiu Mora.



"O sentimento de urgência", expressão usada com frequência ao se referir ao tema, "é mais agudo do que o habitual", insistiu Mora.



O encontro entre os chefes das delegações das múltiplas partes (Rússia, China, França, Alemanha e Reino Unido) começou às 08h (horário de Brasília) no Palácio Coburgo, hotel de luxo da capital austríaca, e durou pouco mais de uma hora.



O embaixador russo, Mikhail Ulianov, referiu-se a uma "atmosfera construtiva" durante a reunião.



Este foi o reinício da sétima sessão após a rodada de negociações da primavera: iniciadas em abril e suspensas em junho por causa da eleição do novo presidente iraniano para serem retomadas em 29 de novembro.



O emissário americano, Rob Malley, que participa de forma indireta através dos europeus, "se unirá às negociações no fim de semana" próximo, afirmou na quarta-feira o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price.



"Deveríamos saber o mais rápido possível se os iranianos voltam para negociar de boa fé", acrescentou, advertindo que "a janela de lançamento" está se tornando "muito, mas muito estreita".



Teerã, por sua vez, reiterou o desejo de "negociar a sério".



"O fato de que ambas as partes insistam em prosseguir com as conversações demonstra que estão buscando aproximar suas posições", comentou o chefe das negociações que representa o Irã, Ali Bagheri.



O ministro das Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, falou com seu colega iraniano, Hossein Amir Abdollahian, na noite de quarta-feira.



Segundo uma fonte diplomática iraniana, Borrell pediu a seu colega para "responder às inquietações relativas ao programa nuclear atual", que se aprofundaram nos últimos meses.