EUA impõe sanções econômicas a chefe de gabinete do presidente de El Salvador

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas à chefe de gabinete do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, à qual acusa de ter chefiado "um esquema de corrupção milionário em múltiplos ministérios", informou nesta quinta-feira (9) o Departamento do Tesouro.



Martha Carolina Recinos De Bernal já era proibida de entrar nos Estados Unidos por constar em uma lista de funcionários corruptos publicada pelo governo americano.



No Dia Internacional de Combate à Corrupção, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro também sancionou Manuel Víctor Martínez Olivet, a quem acusa de "participar de diversos atos de apropriação indevida, fraude e abuso de autoridade" quando era diretor da Área de Saúde Santa Rosa do Ministério de Saúde Pública da Guatemala.



As sanções, aplicadas segundo a Lei Global Magnitsky de 2017, implica o congelamento de qualquer ativo que possam ter nos Estados Unidos e lhes proíbem de fazer qualquer transação através do sistema financeiro americano.



Os Estados Unidos sanciona Recinos por estar à frente "de um esquema de corrupção milionário em múltiplos ministérios, que envolve aquisições suspeitas na construção de um hospital, além de ordenar a vários ministros do governo que autorizassem várias compras suspeitas relacionadas com a pandemia" em El Salvador.



Essas compras "incluem milhões de dólares em máscaras cirúrgicas e outros milhões em batas hospitalares de empresas sem vínculos aparentes" com a indústria sanitária, destaca o Tesouro.



Na longa lista de atos de corrupção, os Estados Unidos afirmam que "funcionários da administração Bukele, incluída a chefe de gabinete Recinos, supostamente revenderam equipamento de proteção pessoal doado e outra ajuda médica com uma importante margem de lucro próprio".



Além disso, Recinos esteve à frente de "um esquema de corrupção no qual as cestas de alimentos compradas pelo governo para aliviar a covid-19 foram desviadas para o uso de candidatos específicos" do partido salvadorenho Novas Ideias para obter apoio nas eleições municipais e legislativas de fevereiro de 2021.



As cestas de alimentos "foram usadas para obter votos e apoio no período prévio às eleições", assegura.



Estas sanções foram anunciadas coincidindo com a Cúpula pela Democracia, auspiciada pelo presidente americano, Joe Biden, que é realizada virtualmente nestas quinta e sexta-feiras, com a participação de representantes de 100 países, e se concentra no combate à corrupção.



El Salvador é um dos oito países das Américas não convidados à cúpula, juntamente com Bolívia, Cuba, Haiti, Honduras, Nicarágua, Venezuela e Guatemala.