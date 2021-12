Morre a cineasta italiana Lina Wertmuller

A cineasta italiana Lina Wertmüller, "a primeira diretora mulher a ser indicada ao Oscar", como lembrou o ministro da Cultura, Dario Franceschini, morreu aos 93 anos em Roma na manhã desta quinta-feira (9), informaram fontes oficiais.



"A Itália lamenta a partida de Lina Wertmüller, uma diretora que com sua classe e estilo incomparáveis deixou uma marca permanente em nossa cinematografia e em todo o mundo", escreveu o ministro em nota.



A cineasta iniciou sua carreira na década de 1960 como assistente de Federico Fellini no filme "8



Junto com Liliana Cavani, outra das poucas mulheres que brilharam no cinema italiano nos anos 1960-70, ela entrou para a história com uma série de quatro filmes estrelados por Giancarlo Giannini, incluindo "Pasqualino Sete Belezas" (1976), um filme indicado ao Oscar em quatro categorias.



Com "Mimi, o Metalúrgico" (1972), uma sátira dirigida à máfia e contra os costumes sicilianos e "Amor e anarquia", ela expressou sua visão política do mundo, abordando com originalidade questões como o feminismo, anarquia, ricos e comunistas.



Em 1974, lançou um de seus filmes mais famosos, "Por um Destino Insólito", uma comédia satírica sobre a guerra dos sexos e a luta de classes.



Em 2019, recebeu um Oscar por sua carreira.



Nascida em Roma em 14 de agosto de 1928, Lina Wertmüller, cujo nome completo era Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich, começou sua carreira em 1963 com o filme "I basilischi", uma obra de inspiração neorrealista premiada no festival suíço de Locarno.