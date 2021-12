Países ricos recebem aviso da OMS por acúmulo de vacinas contra ômicron

Uma funcionária da OMS pediu nesta quinta-feira (9) que os países ricos não se apressem em comprar vacinas - em detrimento dos países pobres - e ressaltou que a necessidade de uma terceira dose contra a variante ômicron não está comprovada.



Com o surgimento dessa variante, "existe o risco de que os suprimentos globais sejam redirecionados para países de alta renda que buscam acumular vacinas para proteger excessivamente suas populações", disse a Dra. Kate O'Brien, responsável pela vacinação da Organização Mundial da Saúde (OMS), durante uma reunião com a imprensa.



O'Brien faz parte do Comitê Consultivo de Especialistas em Imunização da OMS (SAGE).



Na quarta-feira, as empresas Pfizer e Biontech, fabricantes de um dos imunizantes de RNA mensageiro contra a covid-19, divulgaram um estudo no qual afirmam que sua vacina também é eficaz contra a ômicron se forem administradas três doses ao invés de duas.



A OMS considerou os dados desse estudo, disse O'Brien, e de fato pode ser "que as doses adicionais possam proteger melhor contra a ômicron", mas "ainda estamos no começo".



Uma proporção significativa de profissionais de saúde e pessoas vulneráveis em países pobres não receberam ainda a primeira dose.



A funcionária enfatizou que um novo frenesi por parte dos países ricos em acumular vacinas só ajudaria a prolongar a pandemia.