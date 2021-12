Paquistão liberta 100 talibãs e mantém a trégua

O Paquistão libertou uma centena de militantes do movimento Talibã local, que aceitou por vez prosseguir com a trégua instalada no início de novembro, informaram as duas partes.



O grupo Tehrik-e-Taliban (TTP), diferente dos Talibã afegão, mas com qual compartilha a ideologia e parte de sua história, é responsável por vários atentados no Paquistão desde sua criação, em 2007.



A ação do exército paquistanês enfraqueceu e reduziu suas ações em seu país natal, o que obrigou o grupo a seguir para o outro lado da fronteira, no leste do Afeganistão.



Há mais de um ano, mas especialmente desde que o Talibã afegão retornou ao poder, os paquistaneses conseguiram obrigar Islamabad a negociar pela primeira vez desde 2014.



De agosto a outubro deste ano, o TTP reivindicou 93 atentados no Paquistão, contra 50 em 2019.