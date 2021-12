FAO alerta sobre degradação dos recursos terrestres e marítimos

Os recursos terrestres e marítimos do planeta estão se deteriorando fortemente com as atividades humanas, a ponto de alguns sistemas estarem "à beira do colapso", alertou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) nesta quinta-feira (9).



Em um extenso relatório sobre "O Estado dos Recursos Terrestres e Marítimos para a Alimentação e a Agricultura no Mundo", a FAO traça um cenário alarmante.



"A situação se deteriorou muito nos últimos dez anos", desde a publicação do primeiro relatório da organização sobre o assunto em 2011, observa o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, no prefácio.



O primeiro estudo já estimava que "um grande número de ecossistemas terrestres e aquáticos produtivos estavam em perigo".



"Desde então, as pressões sobre esses ecossistemas se intensificaram muito e muitos deles agora estão sujeitos a um nível crítico de estresse", ressalta Qu Dongyu.



Como resultado da rápida urbanização e do crescimento da população mundial, a demanda por alimentos aumentou, uma tendência que deverá continuar nas próximas décadas.



No entanto, "tudo indica que o crescimento da produção agrícola está desacelerando, que a capacidade de produção está se esgotando rapidamente e que os danos ambientais estão se multiplicando", constata o relatório.



A FAO calcula que até 2050, a agricultura terá que aumentar em quase 50% o nível de produção de alimentos, fibras e agrocombustíveis em relação a 2012, para atender a demanda global, enquanto permanece "no caminho" para a meta de "fome zero" estabelecida pela ONU para 2030.



O número de pessoas subnutridas voltou a aumentar, passando de 604 milhões de pessoas em 2014 para 768 milhões em 2020.



Globalmente, "atender às necessidades nutricionais de 9,7 bilhões de pessoas até 2050 está dentro do possível", estima a FAO.



"Mas em nível local, existe a preocupação de que os problemas apresentados pelos padrões de produção e consumo estejam piorando, levando a níveis crescentes de subnutrição e obesidade em uma população cada vez maior e móvel".



A degradação das terras ligada à atividade humana, a escassez de água e as mudanças climáticas estão aumentando os níveis de risco para a produção agrícola "em lugares onde o crescimento econômico é mais necessário", diz o relatório.



Para enfrentar esses grandes desafios, a FAO recomenda "desenvolver em larga escala uma produção mais ambientalmente responsável e mais inteligente diante do clima".



Segundo ela, "é fundamental aumentar a produtividade das terra e da água".