Irã anuncia represálias após sanções americanas

O Irã decidiu nesta quinta-feira (9) impor sanções a indivíduos e instituições americanas, em represália às medidas anunciadas na terça-feira por Washington contra várias entidades e altos cargos iranianos por "violações flagrantes dos direitos humanos", em plena retomada das negociações sobre o programa nuclear.



Repetindo palavra por palavra os motivos escolhidos pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos para sancionar duas entidades e altos cargos iranianos, Teerã anunciou uma "nova lista de indivíduos e instituições americanas envolvidas em graves violações dos direitos humanos sancionadas por Irã, que será publicada em breve".



Segundo Mizan, a agência de informação da Justiça iraniana, o chefe adjunto do poder judiciário Kazem Gharbabadi - que também é secretário-geral do Comitê Iraniano dos Direitos Humanos - acusou os "Estados Unidos de usarem as sanções sob falsos pretextos de direitos humanos como ferramenta para alcançar inutilmente objetivos políticos".



Em seu comunicado de terça-feira, o Tesouro dos Estados Unidos afirmou que "seguirá lutando contra o autoritarismo" e promovendo "que os indivíduos sejam responsabilizados pela repressão violenta das pessoas que tentam exercer seus direitos humanos e liberdades fundamentais".



Essas sanções ocorrem após a retomada das negociações indiretas entre Teerã e Washington na semana passada em Viena, para tentar salvar o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, após uma suspensão de cinco meses.



Essas negociações, em pausa desde sexta-feira passada, estão sendo retomadas nesta quinta-feira em Viena.