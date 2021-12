Itália multa Amazon em 1,1 bilhão de euros por abuso de posição dominante

A agência de controle da concorrência da Itália multou a Amazon em 1,128 bilhão de euros (1,275 bilhão de dólares) por abuso de posição dominante por discriminar os vendedores que não utilizavam seu serviço de logística.



"A Amazon prejudicou operadores concorrentes no serviço de logística de comércio eletrônico", afirmou o organismo italiano em um comunicado.



O grupo americano de vendas online já havia sido multado em novembro em 68,7 milhões de euros (77 milhões de dólares) por infringir as normas de concorrência ao restringir o acesso à plataforma Amazon a determinados revendedores da Apple.



O comportamento é ainda mais grave, segundo a agência de concorrência, porque "ao menos 70% das compras de produtos eletrônicos de consumo na Itália" acontecem na Amazon.



A posição dominante da Amazon no mercado italiano "a permitiu favorecer seu próprio serviço logístico (...) para os vendedores ativos na plataforma Amazon.it em detrimento dos operadores concorrentes", afirmou a autoridade italiana.



Os países da União Europeia intensificaram nos últimos meses as sanções financeiras contra as grandes empresas do setor digital dos Estados Unidos e China.



Em novembro, uma comissão do Parlamento Europeu aprovou um projeto de regulamentação sobre mercados digitais (DMA) para tentar acabar com o abuso de poder dos gigantes do setor.



AMAZON.COM