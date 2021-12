Grupo imobiliário chinês Evergrande cai em 'default', afirma agência Fitch

Duas incorporadoras imobiliárias chinesas, incluindo a gigante do setor Evergrande, deixaram de pagar juros, informou a agência de classificação Fitch nesta quinta-feira (9), em meio a inquietações do mercado sobre sua saúde financeira.



O mercado imobiliário e o setor de construção respondem por mais de 25% do PIB da China e funcionam como uma força motriz para muitos outros setores, como aço e móveis.



Mas, para reduzir o endividamento do setor, Pequim endureceu no ano passado as condições de acesso ao crédito para incorporadoras imobiliárias.



Desde então, Evergrande, número um no setor, se viu sem caixa e sua situação financeira piorou consideravelmente nos últimos meses.



Investimentos gigantescos e às vezes arriscados (turismo, lazer, digital, carro elétrico...) também explicam sua situação precária.



Os contratempos do grupo, por sua vez, geraram uma crise de confiança entre os compradores potenciais. Resultado: as vendas e os preços dos imóveis estão caindo em muitas cidades chinesas.



Evergrande tem uma dívida de quase 300 bilhões de dólares. E luta há vários meses para honrar o pagamento dos juros e as entregas de apartamentos.



Em 6 de novembro, o grupo deveria ter feito um pagamento de 82,5 milhões de dólares, para o qual tinha um período de carência de um mês, que terminou na terça-feira.



"Nem Evergrande nem seus credores fizeram qualquer anúncio sobre um reembolso", afirmou a agência de classificação de crédito Fitch, que passou a considerar que o grupo "não pagou".



Como resultado, a agência de classificação financeira rebaixou a classificação de solidez da Evergrande em um nível, para o penúltimo nível de sua lista.



"É a formalização do default", comentou Chen Long, especialista da consultoria Plenum. "A Evergrande estava inadimplente desde segunda-feira em dois empréstimos", disse.



"Acredito que todos os credores vão entrar com processos e o grupo vai ter que entrar em um período de reestruturação", disse.



Nesse contexto, os credores buscarão obter determinados bens da incorporadora, prevê o especialista. "Mas não acho que terão sucesso. Terão que negociar com a empresa", estando em uma posição fraca, dado que a maior parte dos ativos está na China continental.



Este é o primeiro 'default' (suspensão de pagamento) da Evergrande, que sempre havia conseguido pagar os credores no último minuto.



O tom mudou na semana passada, porém, quando Evergrande mais uma vez alertou sobre a possibilidade de não pagar suas dívidas.



Seu fundador, o bilionário Xu Jiayin, foi convocado pelas autoridades da província de Guangdong (sul), onde fica a sede do grupo.



Embora Pequim ainda não tenha anunciado se pretende ou não ajudar Evergrande, o presidente do Banco Central, Yi Gang, deu a entender que o destino do grupo será deixado para as leis do mercado.



Evergrande diz empregar 200 mil pessoas e influenciar indiretamente 3,8 milhões de empregos na China. Sua falência, portanto, teria consequências catastróficas para a economia chinesa, mas também em nível social, com risco de agitação.



A maioria dos analistas, no entanto, considera improvável um cenário do "Lehman Brothers" porque os mercados anteciparam as dificuldades.



Ao mesmo tempo, o grupo imobiliário Kaisa, um dos mais endividados do país, também deixou de executar um pagamento, segundo a Fitch.



Kaisa deveria pagar 400 milhões em juros na terça-feira.



O grupo já havia alertado na semana passada que corria o risco de inadimplência.



Kaisa, que tem 17.000 funcionários, foi o primeiro grupo imobiliário chinês a entrar em default em títulos em dólar em 2015.