Biden age para tornar governo federal neutro em carbono até 2050

O presidente Joe Biden assinará nesta quarta-feira (8) uma ordem para tornar o governo federal neutro em carbono até 2050 por meio de iniciativas de energia limpa que incluem veículos elétricos e edifícios ecológicos.



A ordem executiva, anunciada pela Casa Branca, prevê a substituição da frota do governo de veículos consumidores de gasolina por carros e caminhões elétricos até 2035 e a garantia de que os edifícios federais se tornarão neutros em carbono até 2045.



"O presidente está construindo todo o esforço do governo para enfrentar a crise climática de forma a gerar empregos bem remunerados, desenvolver indústrias e tornar o país mais competitivo economicamente", declarou o governo em nota.



O impacto potencial da ordem executiva não pode ser subestimado. O governo possui ou aluga cerca de 300.000 edifícios e tem uma frota de 600.000 veículos.



Com a meta de reduzir em 65% em uma década as emissões de gases de efeito estufa que aquecem a atmosfera, esta é a mais recente de uma série de iniciativas anunciadas por Biden para mitigar os danos ambientais.



As medidas ajudariam o presidente americano a cumprir a promessa feita aos líderes mundiais em uma reunião da ONU em Glasgow no mês passado de reduzir as emissões de gases do efeito estufa dos Estados Unidos em mais da metade.



Biden assinou um plano de infraestrutura no mês passado que reserva US$ 7,5 bilhões para a implementação de uma rede de carregadores de veículos elétricos, e o Congresso negocia um projeto de lei que contribuiria com mais de US$ 500 bilhões para combater a mudança climática.



Um programa batizado de "Compra Limpa" priorizará produtos fabricados e enviados com baixas emissões de gases poluentes, disse a Casa Branca.



No entanto, as propostas podem enfrentar resistência de legisladores republicanos e grupos empresariais que normalmente se opõem a medidas federais para mitigar a mudança climática.