A Organização dos Estados Americanos (OEA) concluiu nesta quarta-feira (8) que a Nicarágua não respeita seus compromissos com a Carta Democrática Interamericana e instou o governo de Daniel Ortega a aceitar uma missão de bons ofícios para "restabelecer" o cumprimento do documento regional de defesa da institucionalidade.



A resolução foi apoiada por 25 dos 34 membros ativos do bloco regional, com o único voto contrário da Nicarágua, que denunciou "mais um evento intervencionista da OEA". Oito países se abstiveram: Argentina, Belize, Bolívia, Honduras, México, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia.