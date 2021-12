Colômbia e Otan assinam programa de cooperação em treinamento

A Colômbia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) assinaram nesta quarta-feira (8) em Bruxelas um novo programa de cooperação focado em treinamento e capacitação, disse o ministro da Defesa colombiano, Diego Molano.



O acordo, que "define 11 áreas de cooperação", serve para que a Colômbia e a Otan ampliem "relações de confiança e trabalho conjunto", disse o alto funcionário colombiano em contato com a imprensa.



A Colômbia é parceira extracontinental da Otan desde 2017, e o novo programa de cooperação assinado nesta quarta-feira em Bruxelas se concentra no treinamento de tropas.



"Existem centros de excelência em treinamento [da Otan] para os quais temos interesse em enviar parte de nossas Forças Armadas para treinamento", disse o ministro.



Enquanto isso, a Colômbia "tem um centro de excelência em treinamento de desminagem humanitária (...) onde mais de 100 soldados da Otan foram treinados", disse Molano.



O programa de cooperação também inclui treinamento e capacitação em segurança cibernética, "além de padrões de competência para a prevenção da corrupção".



Na sede da organização, Molano encontrou-se com o Secretário-Geral Adjunto da Otan, Mircea Geoana.



Os dois funcionários também discutiram as implicações das mudanças climáticas para a segurança, desinformação e formas de lidar com as ameaças cibernéticas, disse Molano.