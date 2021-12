Voo da Blue Origin com a filha do primeiro americano a ir ao espaço é adiado para sábado

O próximo voo espacial da Blue Origin, que deve levar a filha do primeiro americano a ir ao espaço, teve que ser adiado por dois dias devido às condições climáticas adversas, anunciou nesta quarta-feira (8) a empresa do magnata Jeff Bezos.



Esse voo estava inicialmente agendado para quinta-feira, mas "devido à previsão de ventos" para o dia e também para sexta-feira, foi remarcado para sábado às 8h45, hora local (11h45, no horário de Brasilia). A decolagem acontecerá no oeste do Texas, sul dos EUA.



Laura Shepard Churchley, filha de Alan Shepard -protagonista de um voo histórico ao espaço em 1961 -, foi convidada a integrar esta terceira missão tripulada da empresa do bilionário, fundador da gigante de vendas online Amazon.



O foguete Blue Origin foi batizado de "New Shepard", justamente em homenagem a Alan Shepard.



Uma celebridade americana, um dos apresentadores do programa de televisão "Good Morning America", Michael Strahan, também foi convidado a participar da viagem, que incluirá outros quatro passageiros que pagaram caro pelos seus bilhetes.



Eles ficarão no espaço por apenas alguns minutos, já que esses voos da Blue Origin duram no total dez minutos, entre a decolagem e o pouso.