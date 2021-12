A vacina contra o coronavírus desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech é "eficaz" contra a variante ômicron após "três doses", afirmou nesta quarta-feira (8) a BioNTech em um comunicado, que também cita o desejo de preparar uma vacina mais adaptada à cepa do vírus até março.



De acordo com os estudos realizados pelos laboratórios, "a vacina continua sendo eficaz contra o coronavírus, incluindo a variante ômicron, quando são administradas três doses" mas "provavelmente não é suficientemente neutralizada (a nova variante) após duas doses".



"Vamos desenvolver uma vacina específica contra a variante ômicron e esperamos que esteja disponível até março", afirma o comunicado.



"Uma terceira dose fornece um nível de anticorpos para neutralizar a ômicron similar ao registrado depois de duas doses contra outras variantes", completa a nota.



Albert Bourla, CEO da Pfizer, citado no comunicado, afirmou que duas doses oferecem proteção contra a ômicron e impedem o desenvolvimento da forma grave da covid-19, mas depois dos estudos realizados está claro que a proteção "melhora" com a terceira dose.



A ômicron, considerada altamente transmissível pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detectada pela primeira vez no fim de novembro na África do Sul e rapidamente foi identificada em vários países, provocando uma onda de pânico, sobretudo na Europa, onde os contágios aumentaram nas últimas semanas.