Grupo imobiliário chinês Kaisa suspende cotação na Bolsa de Hong Kong

O grupo imobiliário chinês Kaisa, cuja situação financeira preocupa os mercados, anunciou nesta quarta-feira (8) a suspensão de sua cotação na Bolsa de Hong Kong, em um setor que sofre desde que a gigante Evergrande revelou suas dificuldades econômicas.



A 27ª maior incorporadora chinesa em volume de negócios (mas uma das empresas imobiliárias mais endividadas), informou em breve comunicado a suspensão com efeito imediato de sua cotação na bolsa de Hong Kong, "para aguardara publicação de um anúncio com informações confidenciais" .



O grupo com sede em Shenzhen (sul) não apresentou mais explicações.



O setor imobiliário na China está afetado de maneira geral pelas dificuldades da Evergrande, principal nome da área, que tem uma dívida imensa de 293 bilhões de dólares.



