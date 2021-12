Rede social chinesa Weibo estreia com perdas na Bolsa de Hong Kong

A plataforma de redes sociais Weibo, o equivalente chinês do Twitter, iniciou a cotação na Bolsa de Hong Kong nesta quarta-feira (8) e registrou perdas em relação ao preço estabelecido inicialmente.



Weibo havia fixado o preço de seus títulos em 272,80 dólares de Hong Kong (US$ 34,99), mas durante grande parte da sessão a cotação foi de 254 dólares de Hong Kong, uma perda de quase 7% na comparação com o valor original.



Em sua oferta pública de venda para entrar na Bolsa de Hong Kong, a plataforma, que tem cotação na Nasdaq de Nova York desde 2014, arrecadou US$ 385 milhões.



O revés em sua estreia na Bolsa aponta a incerteza em sobre o setor de tecnologia da informação da China, onde as autoridades adotaram importantes regulamentações para limitar o poder dos gigantes da internet.