Petróleo tem novo dia de alta, livre de preocupações com a ômicron

Os preços do petróleo registraram a segunda sessão consecutiva de forte alta nesta terça-feira (7), com o Brent e o WTI cotados acima dos 70 dólares o barril, em um mercado que não espera um impacto significativo da ômicron na economia mundial.



O preço do barril do Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro registrou alta de 3,22% em Londres, fechando a 75,44 dólares.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para janeiro subiu 3,68% a 72,05 dólares.



O WTI subiu mais de 5% durante a sessão antes de recuar sutilmente no fechamento.



"Esperamos que (a variante de) o vírus (ômicron) não seja tão ameaçadora quanto outras variantes" do coronavírus, "portanto não esperamos confinamentos maciços", que afetariam a demanda de petróleo no curto prazo, resumiu James Williams, da WTRG Economics.



É quase um fato que a ômicron não é mais grave que a delta, afirmou nesta terça-feira à AFP o conselheiro da Casa Branca sobre a crise sanitária, Anthony Fauci.



"É quase certo que não é mais grave que a delta", disse Fauci.



O impulso do mercado foi freado em parte pela tomada de benefícios e também por estimativas da Agência de Informação sobre Energia (EIA), que espera um barril de petróleo em torno de 70,05 dólares, em média, em 2022, frente aos 71,91 dólares em seu relatório anterior do começo de novembro.



No caso do WTI, a agência aponta para 66,42 dólares contra 68,28 anteriormente.