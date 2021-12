'Não há razão para duvidar que vacinas atuais protegem' contra ômicron (OMS)

Não há provas de que a ômicron provoque uma doença mais grave do que as variantes anteriores da covid-19 e "não há razão para duvidar" da eficácia das vacinas contra a nova variante, declarou à AFP um alto funcionário da OMS, nesta terça-feira (7).



"Temos vacinas muito eficientes que provaram seu poder contra as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e de hospitalização, e não há nenhuma razão para pensar que não será assim" com a ômicron, explicou o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan.



O alto funcionário disse também que as pesquisas ainda estão em fase preliminar e lembrou que a variante foi detectada pela primeira vez em 24 de novembro. Desde então, cerca de 40 países encontraram a ômicron em seus territórios.