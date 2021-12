Político holandês é processado por comparar Holocausto a medidas anticovid

Thierry Baudet é líder do partido populista holandês Fórum pela Democracia (FvD) (foto: REMKO DE WAAL/ AFP)

Uma organização antissemitismo afirmou nesta terça-feira (7/12) que abriu um processo civil contra Thierry Baudet, líder do partido populista holandês Fórum pela Democracia (FvD), por comparações entre as restrições sanitárias contra a COVID-19 e o Holocausto.A ação foi apresentada por quatro sobreviventes judeus da Segunda Guerra Mundial, a CJO, que agrupa organizações judaicas na Holanda, e o Centro de Documentação e Informação de Israel (CIDI), que monitora o antissemitismo no país.Os sobreviventes encontraram várias postagens do líder populista Thierry Baudet no Twitter, nas quais ele afirmou que "os não vacinados são os novos judeus, aqueles que não enfrentam as exclusões são os novos nazistas".Baudet também publicou a imagem de um menino que não teve permissão de participar das celebrações do Dia de São Nicolau por carregar uma foto de um menino do gueto de Lodz (Polônia) com uma estrela de Davi.Os autores da ação também criticaram o populista por compartilhar uma foto do campo de concentração de Buchenwald com o seguinte comentário: "Como é POSSÍVEL não ver como a história ainda se repete?""Com essas declarações, Baudet coloca o horror da Shoá (cinco a seis milhões de judeus exterminados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial) no mesmo nível que as medidas contra o coronavírus. Ao fazer isso, ele minimiza a importância do Holocausto", declarou O CIDI em nota.Fazer essas comparações é "histórica e substancialmente errado e particularmente prejudicial para os sobreviventes do Holocausto e suas famílias", acrescentou o centro.Os denunciantes pedem que as postagens sejam apagadas e que Baudet não use imagens do Holocausto para falar sobre medidas contra o coronavírus.O procedimento sumário será realizado no dia 15 de dezembro em Amsterdã.