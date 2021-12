Armênia e Azerbaijão devem parar de agravar sua disputa, diz CIJ

A Armênia e o Azerbaijão, que se acusam mutuamente de discriminação racial, sobretudo durante a guerra do outono de 2020, devem parar de "agravar" sua disputa, declarou nesta terça-feira (7) a Corte Internacional de Justiça (CIJ), máxima jurisdição da ONU.



"As duas partes devem se abster de qualquer ação que possa agravar ou prolongar a divergência perante a Corte ou fazer com que seja mais difícil de resolver", afirmou Joan Donoghue, juíza-presidente deste tribunal, com sede em Haia.



Em setembro, os dois países apresentaram recursos quase simultâneos à CIJ, pedindo que o tribunal tomasse medidas à espera de que a corte decidisse o caso completo, o que levará anos.



A decisão desta terça-feira correspondia à solicitação apresentada pela Armênia e espera-se que a CIJ se pronuncie em breve para responder ao recurso apresentado pelo Azerbaijão.



Segundo a decisão, o Azerbaijão também deve proteger tanto os prisioneiros de guerra do conflito ocorrido em 2020 na região de Nagorno Karabakh quanto o patrimônio cultural e impedir "a incitação ao ódio racial" contra os armênios, declarou a CIJ.



Além disso, o Azerbaijão deve impedir o "vandalismo e a profanação" do patrimônio cultral armênio, inclusive as igrejas, acrescentou a fonte.



Os dois países são obrigados a acatar as decisões da CIJ, mas a corte não tem como fazê-las cumprir.



"O Azerbaijão cumprirá as medidas determinadas pelo Tribunal em relação à prevenção da discriminação racial", informou o Ministério de Assuntos Exteriores azeri em nota.



"O Azerbaijão continuará defendendo os direitos de todas as pessoas em virtude do direito internacional e fará com que a Armênia preste contas por suas graves violações passadas e presentes dos direitos humanos", continuou.



A chancelaria também instou a Armênia a cumprir imediatamente a ordem do tribunal. Erevan não reagiu até o momento sobre a decisão da CIJ.



As duas ex-repúblicas soviéticas travaram uma breve, porém sangrenta guerra, no outono de 2020 pelo controle da região de Nagorno Karabakh, que deixou 6.500 mortos.