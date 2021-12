Os Estados Unidos impuseram nesta terça-feira (7) mais sanções seletivas a uma dezena de altos funcionários e organizações iranianas por "violações flagrantes dos direitos humanos" no Irã, em plena retomada das negociações para salvar o acordo nuclear com a República Islâmica.



Estas medidas visam, sobretudo, a unidades especiais das forças de segurança e organizações envolvidas na repressão de manifestantes e ativistas políticos, assim como prisões, segundo um comunicado do Tesouro americano.